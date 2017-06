Mehr als 400 Filme und Dokumentationen hat die Jury des DEUTSCHEN KAMERAPREISES in diesem Jahr gesichtet. Insbesondere die außergewöhnliche Arbeit von 23 Kameramännern, Editorinnen und Editoren überzeugte das Expertenteam rund um Filmemacher und Jurypräsidenten Adolf Winkelmann. Die Preisträger der renommierten Auszeichnung werden am 24. Juni 2017 im Rahmen einer festlichen Gala in Köln geehrt, "Westart live"-Moderator Thomas Hermanns moderiert den Abend. Christoph Krauss gehört zu den Nominierten für seine Kameraarbeit im Kinospielfilm "Manifesto" (BR) von Julian Rosefeldt, in dem die Hauptdarstellerin Cate Blanchett in zwölf höchst unterschiedlichen Rollen und Lebenssituationen Künstler-Manifeste als poetische Dialoge darbietet. Außerdem nominiert sind in der Kategorie Kinospielfilm Henner Besuch für die Geheimagenten-Komödie "Kundschafter des Friedens" (ZDF/ARTE) von Robert Thalheim sowie Yoshi Heimrath und Paul Sprinz für das deutsch-österreichische Drama "Die beste aller Welten" (SWR/ORF). In der Kategorie Fernsehfilm überzeugte Sten Mende die Jury für seine Arbeit in TV-Neuauflage "Winnetou - Eine neue Welt" (RTL). Der Banken-Thriller "Dead Man Working" (HR/ARD Degeto) hat sowohl für die beste Kamera (Börres Weiffenbach) als auch den besten Schnitt (Stefan Blau) Chancen auf die renommierte Auszeichnung. Und auch der Krimi "Zielfahnder - Flucht in die Karpaten" (ARD Degeto/WDR) von Dominik Graf geht in dieser Kategorie ins Rennen um den DEUTSCHEN KAMERAPREIS: Nominiert ist Kameramann Alexander Fischerkoesen. In der neuen Wechselkategorie: Outdoor Film konnten Filmemacher zum ersten Mal in der Geschichte des DEUTSCHEN KAMERAPREISES Produktionen einreichen, die die Natur in all ihren Facetten in Szene setzt. Nominiert sind folgende Kameramänner: Robert Morgenstern für "Wildes Neuseeland - Im Reich der Extreme" (BBC/NDR/ARTE), Maximilian Pittner für "Urban Cowboiz" und Michael Bernshausen für "Characters on Skis - Freeride Ski Movie 2016".