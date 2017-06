Der berühmt-berüchtigte Drogenbaron Don arbeitet fieberhaft daran, seine Macht in Europa auszuweiten. Den Bossen eines europäischen Drogenkartells ist das ein Dorn im Auge: Sie hetzen dem Rivalen ein Killerkommando auf den Hals. Seine Flucht führt Don schließlich nach Berlin, wo er Druckplatten für Euronoten in seinen Besitz bringen will. Aber der tolldreiste Coup läuft nicht ganz wie geplant, denn Verräter in den eigenen Reihen und seine Lieblingsfeindin, die Interpol-Agentin Roma, machen dem Supergangster das Leben schwer.