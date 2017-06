Schattenkrieger - The Shadow Cabal Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:20 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ein Ork, ein Krieger und die kampferprobte Elfe Nemyt sind auf der Jagd nach dem bösen Cabal. Der dunkle Schattenkrieger will mit aller Macht Gott Azul und seine Untoten zurückbringen und bedroht damit das herrliche Reich Saga und all seine Bewohner. Mit der Übermacht des Schattens haben die drei Verbündeten nicht gerechnet. Gut choreografierte Kampfszenen, tolle Kostüme, authentische Atmosphäre. Original-Titel: SAGA: The Shadow Cabal Laufzeit: 125 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA 2013 Regie: John Lyde FSK: 12 Schauspieler: Nemyt Danielle Chuchran Keltus Richard McWilliams Kullimon Paul D. Hunt Gyarmuck / Maggut James C. Morris Tarsa Eve Mauro Drennon Danny James Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets