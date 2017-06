Ein Gebrüll zum Fürchten Während Mogli übt, laut zu brüllen, wird er von einem viel lauteren Gebrüll übertönt. Balu erklärt, das sei die legendäre Riesenkralle. Gehört hätten dieses Gebrüll schon viele, aber gesehen hat die Riesenkralle noch keiner. Mogli und Baghira machen sich auf den Weg, um sie zu suchen. Schließlich entdecken die beiden Chil, den großen Greifvogel. Er sitzt in einem hohlen Baumstamm, der das Gekrächze des Vogels zu einem lauten Gebrüll verstärkt. Stolz wollen sie ihre Entdeckung Balu mitteilen, doch da schleicht sich Shir Khan an. Er hat auch von der Riesenkralle gehört und will ihr den Garaus machen. Können Mogli und Baghira Shir Khan von Chil ablenken? Das Wettfischen Balu will Mogli das Fischen mit Armen und Händen beibringen. Doch Mogli hat eine bessere Idee, die er sich bei den Menschen abgeschaut hat: Er bastelt sich eine Angelrute. Weil Balu Moglis Erfindung belächelt, fordert der ihn zu einem Wettfischen heraus. Mogli angelt einen Fisch nach dem anderen, und als er zum Spaß einen seiner Fische Balu zuwerfen will, stößt sich Balu beim Fangen den Kopf und fällt bewusstlos ins Wasser. Er landet auf einem Baumstamm und treibt davon. Mogli und Baghira versuchen ihn an der Brücke zu retten, doch das geht schief, und nun sitzt Baghira auch noch auf dem Baumstamm. Aber dann hat Mogli doppeltes Glück: Der Stamm verkeilt sich kurz vor dem Wasserfall, und die beiden Schildkröten Uuh und Buh kommen zu Hilfe. Nun muss Mogli es nur noch schaffen, den Stamm an Land zu ziehen.