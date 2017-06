Salto Mortale - Die Geschichte einer Artistenfamilie Heute | ONE | 11:05 - 12:05 Uhr | Serie Infos

Mehr Termine Inhalt Zirkusdirektor Kogler ist verzweifelt: Durch einen Unfall ist seine Trapeznummer ausgefallen - und das kurz vor der Europatournee. Aber das Schlitzohr Jakobsen weiß Rat. Mit viel Fingerspitzengefühl überredet der Agent die Dorias bei Kogler einzuspringen. Damit wäre das Programm perfekt und die Reise kann losgehen. Es bleibt nur ein Problem: Viggo ist wegen eines Filmengagements in Hollywood. Original-Titel: Salto mortale - Die Geschichte einer Artistenfamilie Untertitel: Gastspiel in Hamburg Laufzeit: 60 Minuten Genre: Serie, D 1968 Schauspieler: Kogler Hans Söhnker Jakobsen Joseph Offenbach Carlo Doria Gustav Knuth Viggo Doria Hans Jürgen Bäumler Mischa Doria Hellmut Lange Henrike Ursula von Manescul Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets