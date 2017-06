Percy Jackson - Diebe im Olymp Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:45 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Percy geht in Amerika auf die Highschool und ahnt nichts von seiner göttlichen Herkunft. Erst als ihn auf einem Schulausflug ein merkwürdiges Ungetüm angreift, erfährt er, dass er Poseidons Sohn ist. Und schon steckt er mitten in einem ausgewachsenen Götterkrieg, denn sein Onkel Zeus bezichtigt ihn des Diebstahls... Original-Titel: Percy Jackson & the Lightning Thief Laufzeit: 150 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA, GB, CDN 2010 Regie: Chris Columbus FSK: 6 Schauspieler: Percy Jackson Logan Lerman Grover Underwood Brandon T. Jackson Medusa Uma Thurman Annabeth Chase Alexandra Daddario Luke Castellan Jake Abel Mr. Brunner/Chiron Pierce Brosnan