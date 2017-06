Wendi hat das Gefühl, dass nicht Chef Ed mit dem Erfolg des Geschäfts in Verbindung gebracht wird, sondern eher Verkaufsleiter Mike. Das Gefühl bestätigt sich, als er auf dem Cover eines lokalen Magazins ist und nicht Ed. Deshalb lässt er jetzt den Chef raushängen und überstimmt Mikes neue Ideen. Eve ist so erfolgreich in ihrer Fußballmannschaft, dass ein Artikel über sie in der Zeitung steht. Ihre Schwestern und Mutter sind sehr stolz auf sie. Doch dieser ganze Druck ist zu viel für sie.