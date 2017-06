König Rösti: Um Koks vor einer Verurteilung wegen Benutzung königlichen Eigentums zu retten, schreibt Ritter Rost heimlich über Nacht das Gesetzbuch um: von nun an darf jeder das Eigentum des Königs benutzen wie er will! Damit ist Koks gerettet, aber Schrottland stürzt ins Chaos - erst recht als Prinz Protz den Thron als sein Eigentum erklärt und die Macht an sich reißt.