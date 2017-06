Best of Glastonbury Festival 2015 Heute | ARTE | 23:55 - 01:15 Uhr | Konzert Infos

Es ist eines der weltweit größten Open-Air-Festivals: Das Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, kurz Glasto. Knapp 180.000 Besucher verwandeln den kleinen Ort Somerset im Süden Englands einmal im Jahr in eine Großstadt. Bauer Michael Eavis öffnet im Sommer seine legendäre Farm, viereinhalb Quadratkilometer Weideland verwandeln sich in ein Meer aus Zelten, Bühnen und Menschen. Annähernd 1.500 Musiker bespielen die mehr als 40 Bühnen. Damit ist es nicht nur das größte Festival Europas, sondern auch ein von Fans und Musikern kultisch verehrtes. Auch in 2015 ging das Festival mit einer eindrucksvollen Palette von internationalen Stars an den Start. Auf den Hauptbühnen versammeln sich die größten Headliner aus unterschiedlichen Genres: Kanye West, Florence + The Machine, Pharell Williams, Alt-J, Lionel Richie, The Who, Motörhead, Mary J. Blige und viele mehr. Tauchen Sie ein in die fantastische Welt von Glastonbury, wenn ARTE mit den Highlights der größten Headliner die Festivalstimmung direkt ins Wohnzimmer bringt! Laufzeit: 80 Minuten Genre: Konzert, GB 2015 Gäste: Gäste: Lionel Richie, Libertines, Ben Howard, James Bay, Kanye West, Motorhead, Paul Weller, The Mothership Returns, The Who, Burt Bacharach, The Chemical Brothers, Future Islands, Hozier, Paloma Faith feat Sigma, Pharrell Williams, Mark Ronson, Mary J. Blige, Patti Smith Schauspieler: Pharrell Williams Burt Bacharach Lionel Richie Mark Ronson Mary J. Blige Paul Weller