"Somewhere over the Rainbow" - Die schwule Bewegung und ihre Hymnen Heute | ARTE | 21:40 - 23:10 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Doku blickt auf die größten und einflussreichsten schwulen Hymnen zurück und zeigt, wie sie die homosexuelle Emanzipation gefördert haben. Internationale Künstler, Zeitzeugen und Aktivisten der Bewegung erklären, warum welche Songs prägend waren für ein schwules Selbstverständnis und nähern sich der Frage, warum Schwule zur wichtigsten Zielgruppe popkulturellen Marketings geworden sind. Original-Titel: "Somewhere over the Rainbow" Laufzeit: 90 Minuten Genre: Dokumentation, D 2014 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets