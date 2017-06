Swantje besteht ihre Abiprüfung in Trier. Helen und Merle werden sich immer sympathischer und treffen sich abends in der Gärtnerei, wo sie mit einer Überraschung konfrontiert werden. In seiner Funktion als neuer Stadtrat stürzt Torben sich in Aktionismus und will die umweltschädlichen Einwegbecher aus der Stadt verbannen, während OB Thomas sich gerade engagiert, den Einzelhandel und die Gastronomie zu entlasten. Timo kann Britta für den Moment überzeugen, an ihrer Liebe festzuhalten und sie lässt sich auf seine Idee, ein Kind in Pflege zu nehmen, ein. Doch das Gefühl, Timo gebe viel mehr auf als sie, lässt Britta nicht mehr los. Rösterei-Eröffnung: Mit Unterstützung von Ben, Sigrid, Jacqueline und Hannes wird die Veranstaltung ein Erfolg. Eine Begegnung mit Helen bringt Peer allerdings etwas aus dem Konzept. Jacqueline ist unglücklich und gibt ihrem Image als "JC" die Schuld, dass sie keinen Partner findet. Da fliegt der Schwindel mit der angeblichen Beziehung zu dem Blogger-Kollegen auf und ein Shitstorm bricht los.