Brittas Zweifel an ihren Zukunftsplänen mit Timo werden von ihren Freunden erstmal zerstreut. Doch Britta fürchtet, Timo könne eines Tages bereuen, seine Pläne für sie aufgegeben zu haben. Getroffen sagt ihr Timo auf den Kopf zu, dass sie ohne Not ihre Beziehung wegwerfen will. Sigrid freut sich über die Gelegenheit, Peer durch ihre Unterstützung bei der Eröffnung seiner Rösterei näher zu kommen.