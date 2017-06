Sie sind grundverschieden und sich dennoch in einem einig: "Die Anwälte" zu sein, die mit Mut und Leidenschaft für das Recht ihrer Mandanten eintreten. Die Hamburger Kanzlei "Blum-Franzen-Britten" steht für Qualität und Engagement. Die Anwälte haben es mit großen, schwierigen Strafprozessen, mit heiklen, emotionalen Zivilrechtsfällen oder einfach nur mit skurrilen Mandanten zu tun. Marita Blum, Lothar Franzen, Sebastian Britten und Thomas Welka geraten in so manche Belastungsprobe, in der nur eines zählt: Ein intuitiv richtiges Gespür und das Vertrauen, es auch umzusetzen. Mit ihren unterschiedlichen Temperamenten sorgen sie für Überraschungen und nicht immer lässt sich Berufliches vom Privatem trennen. Da wirkt die kluge und junge Anwaltsgehilfin Renee wie ein Fels in der Brandung. Sie behält in fast jeder Situation den Überblick. Zur ersten Belastungsprobe gerät die Neubesetzung in der Hamburger Kanzlei "Blum-Franzen-Britten". Lothar Franzen stellt den jungen, karrierebewussten Strafrechtler Thomas Welka vor. Vor allem Kollegin Dilek Genc ist davon nicht begeistert, sollen die beiden doch im Team zusammenarbeiten. Ihr erster gemeinsamer Fall lässt auch keine Zeit, sich besser kennenzulernen: Dilek und Welka übernehmen den Auftrag, Mandant Jahn zu verteidigen, der seine Ehefrau erschlagen haben soll. Anwältin Marita Blum versucht, Schadensersatzansprüche für eine junge Mutter durchzusetzen, die trotz Sterilisation schwanger wurde. Marita Blum gerät dabei in ein persönliches Dilemma, denn vor kurzem ist ihre eigene kleine Tochter bei einem tragischen Unfall gestorben. Im Büro von Zivil- und Strafrechtler Sebastian Britten sitzt eine alte Dame, die testamentarisch festlegen möchte, mit ihrem geliebten Hund beerdigt zu werden. Unmöglich angesichts der deutschen Friedhofsverordnung! Doch als die alte Dame in der Kanzlei plötzlich stirbt, sieht sich Sebastian Britten moralisch verpflichtet, diesen sonderbaren letzten Willen gesetzeskonform doch noch zu erfüllen.