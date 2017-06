Viele von uns tun es regelmäßig: Wandern! Es hält fit, wirkt sich positiv auf das Gemüt aus und ist dabei so einfach. LexiTV stellt die schönsten Wanderwege der Region vor. Erfahren Sie, was im Rucksack nicht fehlen sollte, wenn Sie zu einem Tagestrip aufbrechen, welche Kleidung und welche Schuhe sich in der Praxis bewährt haben. Und kommen Sie mit in den Westen der USA, wo sich Wanderer einer ganz besonderen Herausforderung stellen: Der Bezwingung des "Pacific Crest Trail" - ein über 4.000 Kilometer langer, legendärer Wanderweg.