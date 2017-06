Wegen ihrer Verstrickung in den Skandal um die Physanto-Geheimdokumente droht Jesse und Ned die Auslieferung an die USA. Sie werden gezwungen, mit der australischen Bundespolizei zusammenzuarbeiten, die an Jesses Hackerfähigkeiten interessiert ist. Im Fall einer Kindesentführung schafft Jesse es, im Darknet Verbindung zu Jan Roth aufzunehmen, der auf seiner Seite Waffen und Drogen anbietet.