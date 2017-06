Hubert und Staller Heute | Bayern | 20:15 - 21:00 Uhr | Krimiserie Infos

Im Auto von Peter Herzig muss sich ein Bienenschwarm eingenistet haben: An seiner Leiche werden viele Stiche gefunden und in seinem Auto tote Bienen. Das ist für die Nachwuchs-Journalistin Nadine Scholz eine gefundenes Fressen. Polizeirat Girwidz ist beunruhigt und schickt Hubert und Staller zum Imkerverein Wolfratshausen. Die Fachleute sind vom Angriff der vermeintlichen Killerbienen überrascht. Untertitel: Der Tod hat 1000 Stacheln Laufzeit: 45 Minuten Genre: Krimiserie, A, D 2013 Regie: Werner Siebert Folge: 1 FSK: 6 Schauspieler: Franz Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Dr. Anja Licht Karin Thaler Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Yazid Hannes Ringlstetter