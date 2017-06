Gute Laune ist garantiert, wenn Constanze Lindner im Vereinsheim Schwabing die besten Newcomer und Etablierten aus den Bereichen Stand-up-Comedy, Kabarett und Musik präsentiert. Gleich in der ersten spielt die Spider Murphy Gang auf - die einzig wahre bayerische Rock-'n'-Roll-Band. Diesmal begrüßt Constanze Lindner im Vereinsheim Schwabing: Wolfgang Krebs - ob Horst Seehofer, Edmund Stoiber oder Markus Söder, der Kabarettist hat sie alle so glaubwürdig drauf, dass man fast Angst bekommt. Hat dieser Mann eine multiple Persönlichkeit? Die Zuschauer dürfen gespannt sein, in welche Haut der begnadete Parodist Krebs diesmal schlüpft. Moritz Neumeier - der Stand-up-Comedian und Poetry-Slammer aus Schleswig-Holstein ist der Mann mit dem Glimmstängel. Sein wöchentlicher Videoblog trug lange den Titel "Auf eine Zigarette mit Moritz Neumeier". Auf Wunsch seiner Frau wurde er in "auf einen Kaffee mit ..." umbenannt. Neumeier schont nichts und niemanden bei seiner politisch unkorrekten Analyse der Realität. Spider Murphy Gang - die Band ist eine Institution seit den 80er-Jahren! Seitdem haben die Jungs um Günter Sigl und Barney Murphy alle Höhen und Tiefen einer Rockband mitgemacht: Nummer-eins-Hits, Kulturpreise, Durststrecken und alles dazwischen. Im Oktober 2017 werden sie zweimal hintereinander in der ausverkauften Münchner Olympiahalle spielen. Denn das Prinzip funktioniert heute wie damals: fetziger Rock 'n' Roll mit bayerischen Texten. Franziska Wanninger ist auf einem Einödhof im Landkreis Altötting aufgewachsen. Nach ihrem Lehramtsstudium von Deutsch und Englisch zog es sie für einige Jahre in die weite Welt hinaus. Ihr aktuelles Programm heißt "AHOIbe - Guad is guad gnua". Darin spielt sie herrlich verschrobene Figuren, die sie in urkomische Situationen schickt. Christoph Theussl ist hochkreativ und beackert erfolgreich verschiedene künstlerische Felder. Er hat in Graz die Schauspielschule absolviert und wurde danach an Theatern quer durch Österreich und Deutschland engagiert. 2001 gab Theussl sein erstes Konzert mit ausschließlich selbst geschriebenen Liedern und Texten. Seit Herbst 2012 ist Theussl Stammmitglied der Münchner Lesebühne "Die Schwabinger Schaumschläger", die jeden Sonntag im Vereinsheim Schwabing stattfindet. Bürger from the hell - dahinter verbirgt sich der ausgezeichnete Musiker Norbert Bürger - hat seine wahre Berufung, nämlich die kleinste Showband der Welt zu sein, gefunden. Er heizt dem Publikum auf seine Art ordentlich ein. Abgerundet wird der Abend mit einem Lateinkurs der besonderen Art, wenn sich der Vereinsheim-Schankkellner Björn Puscha persönlich um das Bildungsniveau des Publikums bemüht. Außerdem schauen in elf weiteren Folgen u. a. Willy Astor, Seiler und Speer, Christian Springer, Kofelgschroa, Maxi Schafroth und viele andere im Vereinsheim vorbei!