Statt ins coole Stockholm geht es für die junge Kommissarin Lilli nach der Polizeischule ins Kuhdorf Borgholm auf dem Land. Dort erlebt sie einen Kulturschock in mehrfacher Hinsicht. Lilli merkt schnell, dass man es in Borgholm mit der Gesetzestreue nicht so genau nimmt. Lilli glaubt sich in einem Nest aus Bestechung, Begünstigung und dienstlichem Schlendrian. Glücklicherweise trifft sie auch den smarten Feriengast Malte. Doch dann kommt überraschend auch noch Lillis Mutter Uta spontan zu Besuch, um ihre Tochter im neuen Job moralisch zu unterstützen. Zu Lillis Entsetzen scheint sich Uta schnell für den grummeligen Hermann Lund zu interessieren, ihr abgesetzter Vorgänger im Amt als Polizeichef. Mit seiner charmanten Art hingegen zieht Malte Lilli sofort in seinen Bann. Doch irgendetwas beschäftigt ihn, als er vor Ort dem ungarischen Diplomatensohn Adrian Barati und dessen Freundin Nena begegnet. Lilli muss sich nun nicht nur mit den Verrücktheiten der Dorfbewohner herumschlagen. Sie muss auch entscheiden, wie weit sie als Polizeichefin gehen darf, ohne die aufkeimende Beziehung zu Malte zu gefährden.