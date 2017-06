Am 22. Juni 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Ein mörderischer Krieg begann. An der "Ostfront" kämpften zehn von insgesamt 17 Millionen Wehrmachtsoldaten. Der Kampf gegen die nationalsozialistischen Invasoren wurde als nationale Aufgabe des ganzen sowjetischen Volkes erlebt - "Der Große Vaterländische Krieg". In dieser Zeit hat die Sowjetunion 27 Millionen Bürger verloren.