Die Dokumentation zeigt das Entstehen der Documenta 14, die vom 10. Juni bis zum 17. September 2017 in Kassel und vom 8. April bis zum 16. Juli 2017 in der griechischen Hauptstadt Athen als zweitem, konzeptuell gleichberechtigtem Standort stattfindet. Die Filmemacherin Natascha Pflaumbaum besucht Künstlerinnen und Künstler in ihren Studios in der US-Metropole New York, in der libanesischen Hauptstadt Beirut und in der mittelenglischen Stadt Leicester, beobachtet sie bei der Arbeit an den Werken für die Documenta 14 und bei den Recherchen unter anderem in Athen und im Kosovo. Außerdem trifft sie den polnischen Kunstkritiker und Kurator Adam Szymczyk, den Leiter der Documenta 14, und beschäftigt sich mit dem Motto "Von Athen lernen".