Valerie (Sophie Schütt) arbeitet in einem Reisebüro für Luxusreisen. Seit über einem Jahr ist sie heimlich in ihren Chef Martin (Giulio Ricciarelli) verliebt und fest davon überzeugt, sie seien füreinander bestimmt. Der gut aussehende, smarte Geschäftsmann aber zeigt seiner Angestellten stets die kalte Schulter - zumal Valerie ihm keinerlei Hinweis darauf gibt, was sie wirklich für ihn empfindet. Es ist ein schöner Sommertag, als Valerie die Bekanntschaft des Architekten Jan (Julian Weigend) macht, dem sie auf der Strasse versehentlich Kaffee über den neuen Anzug schüttet. Da Valerie für die Reinigungskosten aufkommen will, tauschen die beiden ihre Visitenkarten aus, eine schicksalshafte Fügung, wie sich bald zeigen soll. Denn als Jan, der sein Portemonnaie in der Reinigung vergessen hat, kurz darauf in ein Auto rennt und bewusstlos ins Spital eingeliefert wird, finden die Ärzte bei ihm keinerlei Papiere, ausser Valeries Visitenkarte. Also bestellt man die junge Frau ins Krankenhaus und bittet sie, Jans Angehörige zu informieren. Von seiner jungen Nichte Lena (Luisa Spaniel), die während des Urlaubs ihrer Mutter (Brigitte Zeh) bei ihrem Lieblingsonkel wohnt, erfährt Valerie, dass Jan durch seinen Unfall einen wichtigen Termin für die Präsentation eines großen Hotelentwurfs zu verpassen droht. Angespornt von der quirligen Lena, schnappt Valerie sich die Entwürfe und gibt sich bei der Präsentation kurzerhand als Jans Assistentin aus - mit Erfolg: Die Investoren sind hellauf begeistert. Zurück aus der Klinik erfährt Jan von Valeries eigenwilliger Aktion - und ist umso erstaunter, als man ihm mitteilt, dass man seinen Entwurf in die engere Wahl gezogen habe. Je besser der sympathische Architekt seine "Assistentin" kennenlernt, desto stärker werden seine Gefühle für sie. Auch Valerie spürt, dass sie mehr für Jan empfindet, als sie zunächst dachte. Da beginnt auf einmal auch Martin, sich für sie zu interessieren.