NCIS: New Orleans | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie

Ein Vorfall am Flughafen von New Orleans ruft Wade und Sebastian auf den Plan: Ein Unteroffizier erleidet während der Einwanderungskontrolle einen schweren Herzinfarkt und stirbt innerhalb weniger Minuten. Eine forensische Untersuchung soll Klarheit über die Ursache bringen, aber bevor der Körper des Navy-Angehörigen geöffnet werden kann, wird das Team von einem Unbekannten angegriffen. Der bewaffnete Eindringling fordert die Herausgabe der Leiche... Untertitel: Der Insider Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Regie: Brian Kirk Folge: 19 FSK: 12 Schauspieler: Dwayne Pride Scott Bakula Dr. Loretta Wade CCH Pounder Sebastian Lund Rob Kerkovich Meredith Brody Zoe McLellan Christopher LaSalle Lucas Black Marcus Martel Russell Richardson