Ausflüge mit der Familie oder Sport mit Freunden: Die Deutschen treten nicht mehr nur auf dem Weg zur Arbeit in die Pedale. Umso wichtiger ist es, das passende Rad zu finden. Aber worauf kommt es bei einem Fahrrad wirklich an? Experten beantworten diese und weitere Fragen rund ums Rad. Auch die Fahrsicherheit auf zwei Rädern gewinnt an Bedeutung. n-tv zeigt, welche technischen Kniffe Workshops vermitteln, um noch mehr Spaß am Sport zu garantieren.