The Job Lot - Das Jobcenter Heute | ONE | 22:35 - 23:00 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum des Jobcenters kommt Trish aus ihrem Spanienurlaub zurück - mit mehr im Gepäck als ein paar Souvenirs. Natalie hat als Geburtstagsüberraschung die ehemalige Filialleiterin Maggie Higgins eingeladen. Die kennt Angela noch aus den 90ern. Und Angela hat offenbar etwas zu verbergen. (Premiere in ONE) Original-Titel: The Job Lot Untertitel: Das Geheimnis Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, GB 2014 Regie: Sasha Ransome Folge: 6 Schauspieler: Trish Collingwood Sarah Hadland Karl Lyndhurst Russell Tovey Janette Hodgkins Angela Curran Angela Bromford Jo Enright Nathalie Mason Laura Aikman Paul Franks Martin Marquez Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets