Was war noch mal der Satz des Pythagoras? Und wofür steht das F in Chemie? Der Oberlehrer Daniel Hartwich stellt das Schulsystem auf den Kopf und dreht den Spieß um. In der Show konfrontiert ein Lehrerkollegium aus zehn Kindern und einer Direktoren-Handpuppe, gespielt von dem Puppenspieler Martin Reinl, die Promis mit klassischem Schulwissen und verrückten Schulaufgaben aus aller Welt.