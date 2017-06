Jane scheint in ihrem Leben endlich angekommen zu sein. Sie hat eine liebevolle Beziehung zu ihren drei erwachsenen Kindern und konnte sich mit einer äußerst erfolgreichen Bäckerei auch ihre beruflichen Träume erfüllen. Sogar zu ihrem Ex-Mann Jake hat sich über die Jahre der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Durch die gemeinsamen Kinder und einen ähnlichen Freundeskreis, begegnen sich Jane und Jake immer mal wieder auf diversen Anlässe. Während Jake mit Agness eine neue und weitaus jüngere Frau an seiner Seite weiß, hat Jane den Mann fürs Leben noch nicht gefunden. Doch Adam, ein charmanter Architekt, hat ein Auge auf die sympathische Bäckerin geworfen. Auch Jane ist dem neuen Mann nicht abgeneigt. Ihr Ex-Mann Jake ist in seiner neuen Beziehung offensichtlich nicht ganz glücklich. Bei einem Familienausflug zur Abschlussfeier ihres gemeinsamen Sohnes, keimen alte Gefühle zwischen dem Ex-Ehepaar auf. Ehe sie sich versehen, landen die beiden nach einem feuchtfröhlichen Abend im Bett. Während Jane die gemeinsame Nacht zunächst als Fehler abtut, ist es Jake weitaus ernster. Sie beginnen schließlich eine heimliche Affäre. Doch da ist auch noch Adam in Janes Kopf...