How I Met Your Mother Heute | Pro7 | 11:25 - 11:55 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Ted ist nervös, denn in Kürze soll er als Dozent Studenten sein Wissen über Architektur weitergeben. Allerdings will er von den jungen Leuten als Mensch gemocht werden, ohne dass sie ihm bei den Vorlesungen auf der Nase herumtanzen. Lily fordert von Robin und Barney, dass sie zwischen sich Klarheit schaffen. Untertitel: Zuckerbrot und Peitsche Laufzeit: 30 Minuten Genre: Sitcom, USA 2009 Regie: Pamela Fryman Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Ted Mosby Josh Radnor Marshall Eriksen Jason Segel Robin Scherbatsky Cobie Smulders Barney Stinson Neil Patrick Harris Lily Aldrin Alyson Hannigan Brad Joe Manganiello Weitere Empfehlungen