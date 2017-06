In dieser Sendung geht es hoch hinauf, auf die höchsten Punkte der Erde. LexiTV begleitet drei Höhenbergsteigerinnen, die vom "Gipfelfieber" infiziert wurden. Diese Frauen haben ein gemeinsames Ziel: Alle 14 Achttausender unseres Planeten zu erklimmen. Ein atemberaubender Wettlauf beginnt. Außerdem in der Sendung: Das Video-Tagebuch eines Reporters, der gerade mit einem Bergsteiger-Paar auf dem Weg zum Gipfel des Mount Everest war, als im April 2015 die Erde im Himalaya-Gebirge bebte. Diese Katastrophe riss tausende Menschen in den Tod, auch Bergsteiger. Der Reporter und seine Gruppe hatten Glück, sie befanden sich auf der Seite des Berges, die nicht von Lawinen betroffen war. Trotzdem konnten sie die bebende Erde deutlich spüren. - Gipfelstürmer - Im Rausch der Höhe