Auch in der vierten Staffel von "Comedy mit Karsten" geht es um die Herausforderung, Karsten zum Lachen zu bringen. Die Moderatoren Christian Meyer und Julius Fischer haben tief in die Comedy Kiste gegriffen. Sie singen, zanken, präsentieren eine neue Folge der Zoap "Pottwal, Blutegel & so", zeigen welch großartigen TV Formate der MDR abgelehnt hat, leisten erste Hilfe zur kommenden Bundestagswahl und haben nicht zuletzt eine Reihe handverlesener Künstler aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen. So freuen wir uns auf so großartige Künstler wie: Thanee, Moderatorin der Sendung "Nightwash", den Puppenspieler Benjamin Tomkins und den König des Ruhrgebietswitzes Markus Krebs. Und wenn Karsten dann immer noch nicht lacht, ist ihm nicht zu helfen!