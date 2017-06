Bei der U21-Europameisterschaft in Polen (16. bis 20. Juni) werden zum ersten Mal zwölf Teams am Endturnier teilnehmen und um die begehrte Trophäe kämpfen. Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es in der Gruppe C mit Tschechien, Italien (fünf Titel und Rekordhalter) und Dänemark zu tun. In der Qualifikation war das Team von Stefan Kuntz mit 35 Treffern die torgefährlichste Mannschaft, Dänemark hingegen war neben Italien und England das defensivstärkste Team (nur 3 Gegentreffer).