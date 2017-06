Live-Übertragung des Herren-Tennis-Turniers "Gerry Weber Open", die zum bereits 25. Mal ausgetragen werden. Das Turnier gehört zur ATP-500-Serie,der zweithöchsten im internationalen Turnierkalender, so dass hier viele Spieler der absoluten Weltklasse auf dem Rasenplatz aufschlagen werden. Allen voran Roger Federer, der das Turnier in Halle in Westfalen bereits acht Mal für sich entscheiden konnte.