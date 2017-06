Die 34-jährige Bianca ist ein echtes Energiebündel. Die attraktive Powerfrau sorgt nicht nur für Ordnung, Sauberkeit und mindestens einmal täglich für ein leckeres Essen auf den Tellern von Ehemann Andreas (47) und Sohn Nico (10), sie arbeitet auch noch halbtags im Sonnenstudio. Außerdem managt die Blondine die Auftritte ihres Mannes, genannt Mallorca-Andy, als Schlagersänger und Party-DJ. Mit Sonnenstudio, Haushalt und ihren beiden Chaoten ist Bianca rund um die Uhr beschäftigt. Das ist zwar manchmal stressig, trotzdem kann sie sich kein besseres Leben vorstellen. Für Bianca gibt es nichts Schlimmeres, als untätig rumzusitzen. Deshalb hat sie auch kein Problem damit, dass die Küche regelmäßig zur Partyzone umfunktioniert wird, wenn mal wieder unangemeldet Freunde aus Szene auf der Matte stehen. Fußballfan Nico versteht sich super mit seinen Eltern. Der Junge liebt es mit seinem Vater durch die Spielzeuggeschäfte zu ziehen. Für Andy und Bianca ist es selbstverständlich, dass sie Nico jeden Wunsch von den Augen ablesen. Andrea (45) kommt aus einer ganz anderen Welt. Mit ihrem gleichaltrigen Lebensgefährten Hartmut und dessen Sohn Kevin (17) lebt sie auf dem Land. Ihre Hauptaufgabe ist der Haushalt, doch das allein füllt Andrea nicht wirklich aus. Das Lieblingsthema ihrer beiden Männer ist der Fußball. Und wenn die beiden vor dem Fernseher sitzen, dann macht Andrea eben mit, auch wenn sie von Fußball eigentlich überhaupt keine Ahnung hat. Eigentlich wäre es ihr aber lieber, wenn ihr Leben etwas aufregender verlaufen würde. Mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein im Gepäck macht sich die resolute Tauschmutter Bianca auf den Weg in die Pampa. Wird sie Hartmut und Kevin die Augen dafür öffnen können, dass es ein Leben neben dem Fußball gibt? Ist der Frauentausch für Andrea tatsächlich ein erster Schritt in Richtung Neuanfang und Lebensfreude oder versteckt sich die 45-Jährige weiterhin in ihrem Schneckenhaus? - Heute tauschen Bianca (34) und Andrea (45) die Familien