Unerschrocken übernimmt Passagierin Annie (Bullock) das Steuer eines Linienbusses, unter dem eine Bombe tickt. Fährt sie langsamer als 50, fliegt das Ding in die Luft. Annies einzige Unterstützung: Bombenspezialist Jack (Reeves), der es in letzter Minute an Bord geschafft hat.