In der ersten Nacht der Rosen konnte die Bachelorette von vielen Männern noch keinen richtigen Eindruck gewinnen. Deshalb stellt sie sie gleich am ersten Morgen beim "Speeddating" auf die Probe. Danach wird' es sinnlich: Die Junggesellin lädt zu ihrem ersten Einzeldate mit Schokolade und spanischem Wein ein und nach dem Naschen fühlt sie den Jungs in Sachen Sex und Erotik auf den Zahn.