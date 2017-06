Während Jane immer noch von einem Internet-Stalker verfolgt wird und deshalb sehr beunruhigt ist, muss sie sich dennoch auf einen neuen Mordfall konzentrieren. Die Leiche einer Frau wurde in einem verlassenen Lagerhaus entdeckt. Die Tote kann als Daniella Gibbs identifiziert, eine von zwei Geschäftsführerinnen des so genannten "Fear Clubs", der an diesem abgelegenen Ort Horror-Events veranstaltet. Da die Ermitlungen zunächst keine brauchbaren Ergebnisse bringen, wird Frankie in diesen Club eingeschleust...