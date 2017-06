Leere Versprechen bei Werbe-"Partys": Die unsäglichen "Kaffeefahrten" sind zwar laut Konsumentenschützern so gut wie vorbei, problematische Werbe-Veranstaltungen gibt es aber nach wie vor. Ein immer wiederkehrender "Gast" in "heute konkret" ist eine Firma, die Waren rund um den Haushalt anbietet. In der Regel können diese online im Internet gekauft werden. Gerne werden aber per Telefon auch "Gastgeberinnen und Gastgeber" angeheuert, die dann im Freundes- und Bekanntenkreis eine "Verkaufs-Party" organisieren sollen. Als Dankeschön soll es dafür eine Küchenmaschine geben. Dieses Geschenk lässt aber viele Monate auf sich warten oder kommt gar nicht - sehr zum Ärger der Konsumentinnen und Konsumenten. "heute konkret" ist der Sache nachgegangen. - Leere Versprechen bei Werbe-"Partys"