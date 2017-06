Das Netz Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:30 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Computerspezialistin Angela Bennett kommt einer Gangsterbande auf die Schliche, die via Hackerprogramme und Internet die Herrschaft über die Welt an sich zu reißen versucht. Noch ehe sie sich im Klaren ist, wie sie den Gaunern ins Handwerk pfuschen kann, beginnen diese, Jagd auf sie zu machen. Original-Titel: The Net Laufzeit: 135 Minuten Genre: Thriller, USA 1995 Regie: Irwin Winkler FSK: 12 Schauspieler: Angela Bennett Sandra Bullock Jack Devlin Jeremy Northam Dr. Alan Champion Dennis Miller Mrs. Bennett Diane Baker Ruth Marx Wendy Gazelle Michael Bergstrom Ken Howard Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets