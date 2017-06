The Machine Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

In naher Zukunft: Im kalten Rüstungskrieg zwischen England und China entwickeln Ingenieur Vincent (Toby Stephens) und Wissenschaftlerin Ava (Caity Lotz) für das Militär einen lernfähigen humanoiden Roboter. Dann wird Ava grausam ermordet. Doch Vincent speist Scans von Avas Gehirn in den Roboter. Und erschafft damit eine intelligente Kampfmaschine ohne jedes Gewissen. Bald erscheint die selbstständig denkende Maschine nicht nur Vincents Vorgesetzten als unkalkulierbare Bedrohung. Beunruhigender Sci-Fi-Thriller um das mörderische Eigenleben einer künstlichen Intelligenz. Laufzeit: 105 Minuten Genre: , GB 2013 Regie: Caradog W. James FSK: 12 Schauspieler: Ava Caity Lotz Vincent McCarthy Toby Stephens James Sam Hazeldine Suri Pooneh Hajimohammadi Thomson Denis Lawson Harris Lee Nicholas Harris