Explosiv - Blown Away Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:35 Uhr | Actionthriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Boston. Jimmy (Jeff Bridges) ist Chef der Bomb Squad. Sein Gegenspieler: ein ebenso genialer wie geisteskranker Bombenbastler. Und Jimmy kennt den Mann nur zu gut: Vor zwanzig Jahren hatten er und Ryan (Tommy Lee Jones) in Belfast Seite an Seite die Briten bekämpft. Original-Titel: Blown Away Laufzeit: 140 Minuten Genre: Actionthriller, USA 1994 Regie: John Rice FSK: 12 Schauspieler: James 'Jimmy' Dove Jeff Bridges Ryan Gaerity Tommy Lee Jones Kate Dove Suzy Amis Max O'Bannon Lloyd Bridges Anthony Franklin Forest Whitaker Lizzy Stephi Lineburg