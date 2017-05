Over the Top - Mein Daddy schlägt sie alle Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | Actionfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Der Truckfahrer Lincoln hat seine Familie verlassen. Als seine Frau stirbt, kehrt er zu seinem Sohn zurück, der bei seinem wohlhabenden Großvater lebt. Teenager Michael ist stinksauer auf seinen Vater, der nie Interesse an ihm zeigte. Der muss irgendwie versuchen, die Beziehung zu seinem Sohn zu kitten. Original-Titel: Over the Top Laufzeit: 110 Minuten Genre: Actionfilm, USA 1987 Regie: Menahem Golan FSK: 12 Schauspieler: Lincoln Hawk Sylvester Stallone Jason Cuttler Robert Loggia Christina Cutler-Hawk Susan Blakely Michael Cutler David Mendenhall Ruker Terry Funk Smasher Magic Schwarz