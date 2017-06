Im Sommer 2016 bezeichnete der Internationale Währungsfonds die Deutsche Bank als den "bedeutendsten Träger systemischer Risiken". Das Geldinstitut war erstmals in seiner Geschichte gezwungen, öffentlich um Vertrauen zu werben. Die Dokumentation bietet Einblicke in die Firmenzentralen der Großbank in Frankfurt, London und New York und wird durch Interviews mit den wichtigsten Managern ergänzt.