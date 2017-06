Der Göttinger Biologe Hermann Hondong sucht Hundewelpen mit ganz besonderen Eigenschaften! Er will eine deutschlandweit einzigartige Gruppe mit etwa zehn Suchhunden aufbauen. Über Monate hat er den Hundenachwuchs zahlreicher Züchter ganz genau beobachtet, um für sein Projekt die perfekten Welpen zu finden. Sie sollen nicht wie die bereits bekannten Mantrailer-Hunde Menschen in Not aufspüren, sondern Pflanzen und Tiere. Das einmalige Vorhaben von Hermann Hondong hat den Hintergrund, dass gefährdete und seltene Arten effektiver und genauer erfasst werden können. Der Film aus der NDR Reihe "NaturNah" zeigt, wie sich tapsigen Welpen zu ausgebildeten Hunden mit ganz besonderer Spürnase entwickeln. Gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH. - Spürnasen für den Artenschutz