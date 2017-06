Mit uns leben eine Milliarde Schafe auf der Welt! Ein Grund, sich mal etwas intensiver mit den wolligen Paarhufern zu beschäftigen, die uns Wolle, Fleisch und Milch liefern. Auch wenn Deutschland nicht unbedingt eine "Schaf-Nation" ist - in dieser Sendung lernen Sie interessante Menschen kennen, die sich ganz den Schafen verschrieben haben: eine Frau, die eine Herde in Leipzig hält, einen Züchter, der mit seinen Schafböcken an Auktionen teilnimmt, einen Lohnscherer aus Thüringen, der deutschlandweit Schafe von ihrem Winterpelz befreit und einen Schäfer, der mit seinen Hunden an Hüte-Meisterschaften teilnimmt. Sie erfahren zudem, wie der Stoff für Lodenjacken hergestellt wird, natürlich aus Schafwolle. Jede Menge Schafe verschiedener Rassen sind zu sehen und viele, gerade erst geborene Lämmer. - Schafe - Leben in der Herde