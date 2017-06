Mann tut was Mann kann Heute | Super RTL | 20:15 - 22:25 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlMusik Infos

Mehr Termine Inhalt Amors Pfeil erwischt ausgerechnet Überzeugungs-Single Paul (Wotan W. Möhring). Doch seine Liebste (Jasmin Gerat) heiratet in Kürze einen anderen. Mitbewohner Guido (Jan Josef Liefers) Günther und Bronko müssen trösten. Original-Titel: Men Do What They Can Laufzeit: 130 Minuten Genre: Komödie, D 2012 Regie: Marc Rothemund FSK: 6 Schauspieler: Paul Schuberth Wotan Wilke Möhring Iris Jasper Jasmin Gerat Guido Schamski Jan Josef Liefers Bronko Steiner Fahri Yardim Günther Oliver Korittke Kathrin Friederike Kempter