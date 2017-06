Eine Gruppe ehemaliger Studenten der Foothill High School hat sich versammelt, um eine Zeitkapsel, die sie vor 20 Jahren vergraben haben, feierlich zu öffnen. In dieser Kapsel sollten sich normalerweise Relikte aus den 80er-Jahren befinden wie alte CD's, ein Zauberwürfel und das Jahrbuch der Abschlussklasse von 1987. Aber als die Kapsel geöffnet wird, werden die Anwesenden von einem beißend ekligen Geruch übermannt. In der Kapsel befinden sich keine Relikte aus den 80er-Jahren, sondern eine stinkende, schlammartige Masse. Terry Stinson, der die feierliche Rede hielt, stochert mit einem Stock in der Masse herum, um zu prüfen, ob sich noch irgendetwas anderes in der Zeitkapsel befindet. Er wird fündig und fischt einen skelettierten Schädel aus der Masse. Das Opfer, das sich in der Zeitkapsel befindet, ist männlich, Ende 20 und wird als Roger Dillon identifiziert. Sein Verschwinden hat nicht mal seinen besten Freund Gil Bates überrascht, da Roger Probleme zu Hause hatte und keinen Hehl daraus gemacht hat, von zu Hause hauen zu wollen. In der Zeitkapsel befinden sich noch weitere Dinge, die nicht von den damaligen Schülern hineingelegt wurden. Durch Gil erfährt Booth, dass Roger damals der hübschen Cheerleaderin Janelle Nachhilfe gegeben hat. Brennans Recherchen in der amourösen Vergangenheit der beiden bringen weitere erstaunliche Einzelheiten zu Tage.