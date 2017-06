Heute trifft Gregor einen Giganten der deutschen Musikgeschichte. Howard Carpendale, der mehr als 25 Millionen Tonträger verkaufte, wird mit ihm eine Reise zu seinen ganz persönlichen Meylensteinen unternehmen. In der Stadt, in der er seinen ersten Plattenvertrag erhält und seine unvergleichliche Karriere startet: In Köln. Mit Songs wie 'Hello Again', "Ti Amo" oder "Fremde oder Freunde" singt er sich in die Herzen seiner Fans und steht mit seinen 71 Jahren immer noch auf den größten Bühnen des Landes. Obwohl in seiner Brust auch ein Herz für den Sport schlägt und er seine südafrikanische Heimat ursprünglich verlässt, um Profisportler zu werden, fasst er schlussendlich doch eine Karriere als Sänger ins Auge. Sportliche Tugenden wie Disziplin, Ausdauer und Siegeswillen begleiten ihn jedoch auch als Entertainer und sorgen für einen über 50 Jahre andauernden Erfolg. Mit Gregor Meyle begibt sich Howard Carpendale zurück zu den Anfängen seiner Musikkarriere. Am Rheinauhafen übernachtet der damals 20-Jährige auf einer Parkbank, um am nächsten Morgen bei einer Plattenfirma vorzusprechen. Natürlich erhält prompt seinen ersten Plattenvertrag. Im traditionsreichen Musikclub Luxor hat Gregor eine ganz besondere Überraschung vorbereitet und singt, in seiner unnachahmlichen Weise, "Hello Again" nur für Howard. Anschließend treffen Gregor und Howard den Friseur Wolfgang Rosendahl in seinem Salon, dem der Sänger seit über 40 Jahren die Treue hält. Zum Abschluss der gemeinsamen Reise nehmen die beiden Musiker Kurs auf das E-Werk, in dem Howard 2003 ein emotionales 'Hautnah'-Konzert gibt. Sie unterhalten sich über die Höhen und Tiefen des Showgeschäfts, Howards Plan, die Bühne hinter sich zu lassen, und was der Entertainer sich für seine Karriere noch alles vornimmt.