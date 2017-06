Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Mehr Termine Inhalt Bart muss eine emotionale Achterbahnfahrt erleben, als die atemberaubende Mary ihn erst zu ihrem Freund macht und dann abserviert. Homer macht einen ähnlichen Albtraum mit Marge durch, so dass sich die beiden Verstoßenen schließlich gemeinsam in einem Hotelzimmer wiederfinden. Dort schöpfen sie trotz der widrigen Umstände Hoffnung... Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Verrückt nach Mary Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2013 Regie: Michael Polcino Folge: 13 FSK: 12