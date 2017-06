Auf einem Jagdausflug eröffnet Tommy seinen Brüdern, dass ihr entfremdeter Vater gestorben ist. Ihre Reaktionen sind dabei eher von Groll als von Trauer geprägt. Außerdem umreißt Tommy seinen sehr gewagten Plan, Petrovnas unterirdische Schatzkammer auszurauben. Die Frauen der Familie, die zu Hause bleiben mussten, entscheiden sich dagegen, das Wettbüro wie vorgesehen an diesem Karfreitag zu öffnen. Sie schließen sich einem Streik der Frauen von Birmingham an, da sie die Arbeitsaufteilung und ihre Behandlung durch die Männer des Clans als ungerecht empfinden. Als Tommy nach Hause kommt, erwartet ihn dort ein ungebetener Gast: Tatiana. Sie verlangt von ihm Beweise für seine Anschuldigungen gegen Father John Hughes. Tommy und Tatiana verbringen die Nacht zusammen und beginnen ein gefährliches Spiel, bei dem sie versuchen, sich gegenseitig Informationen zu entlocken. Dabei realisiert Tommy, wie verrückt und zügellos Tatiana wirklich ist. Pollys Gewissen treibt sie in die Kirche zu einer sonntäglichen Beichte, bei der sie dem Priester einen Mord an einem Polizisten gesteht und Tommys tödliche Pläne für einen Geistlichen enthüllt. Ihre Beichte hat schwerwiegende Konsequenzen für Tommy ... Die dritte, wieder hochkarätig besetzte Staffel "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" über den Aufstieg des Familienclans spielt in Birmingham im Jahr 1924. Tommy und seine Bande müssen sich diesmal nicht nur mit rivalisierenden Gangstern herumschlagen, sondern werden auch in komplexe politische Intrigen verstrickt. Die Fortsetzung der fesselnden Geschichte über eine berühmte kriminelle Familie.