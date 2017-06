Steißbeinschmerzen Das Steißbein bildet als kleines Knochendreieck das untere Ende der Wirbelsäule. Es ist nicht breiter als ein Fingernagel und dient dennoch als wichtiger Halt für Bänder und Muskeln von Rücken, Becken und Hüfte und sorgt so für die richtige Haltung und Balance des Körpers. Die Ursachen chronischer Schmerzen im Steißbein sind oft nicht einfach zu finden. Ein lang zurückliegender Sturz auf den Po kann ebenso der Auslöser sein wie eine Entzündung oder eine innere Erkrankungen des Beckens. Die Folgen: Das Sitzen wird fast unmöglich, es kommt zu Schmerzen beim Stuhlgang oder beim Geschlechtsverkehr. Und eine Heilung ist sehr schwierig, denn im Alltag wird das Steißbein permanent bewegt und gereizt. Was aber hilft, wenn es ständig irritiert ist und schmerzt? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Schlafmangel: keine Befindlichkeitsstörung, sondern starker Risikofaktor Wer schlecht schläft, hat ein deutlich höheres Risiko, an einer Herz-Kreislauferkrankung zu erkranken, also einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden. Daher sollte schlechter Schlaf, wie er zum Beispiel bei Frauen in den Wechseljahren häufiger auftritt, nicht auf die leichte Schulter genommen werden, denn es handelt sich dabei um einen Risikofaktor für die Gesundheit. Ab wann wird Schlafmangel gefährlich und welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es? Das ist das Thema der Woche bei "Visite". Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Schlafmangel: keine Befindlichkeitsstörung, sondern starker Risikofaktor