Helen versucht Arnes Zweifel zu zerstreuen und bekräftigt, dass sie ihn und ihre Ehe will. Doch flackern ihre Gefühle für Peer immer wieder auf. Als der ihr einen Liebesbrief zurückgibt, ist sie zutiefst traurig. Schlimmer noch: Arne entdeckt den Brief und fühlt sich in seinem Verdacht bestätigt: Peer war viel mehr als nur ein Strohfeuer für Helen. Ben bekommt das Geld nicht zusammen, um die Werkstatt von Patrick zu kaufen. Er ist froh, dass Patrick nachträglich einen Mietvertrag machen will, damit Ben nach dem Verkauf als Mieter vorerst abgesichert ist. Torben und Theo stehen in Konkurrenz als Kandidaten um einen Nachrückerplatz im Stadtrat. Doch während Carla und Eliane zunehmend hitzig für "ihren" Kandidaten eintreten, entscheiden sich Vater und Sohn für einen fairen "Wahlkampf". Die Überraschung ist groß, als tatsächlich Theo die Fraktion von "Vielfalt Lüneburg" von sich überzeugt und Stadtrat wird. Timo beschließt, nicht in die USA zu gehen. Britta soll jedoch nichts von dem außergewöhnlichen Job Angebot erfahren. Dummerweise verplappert Torben sich dann doch.